Cimcorp feiert 50 Jahre Automatisierung mit Dokumentarfilm

Das finnische Unternehmen Cimcorp ist auch in der Reifenbranche bekannt. Hier liefert es Automatisierungslösungen für Reifenwerke. Zum 50. Jubiläum wird es jetzt einen Dokumentarfilm „Die Zukunft der Automatisierung“ veröffentlichen. Er soll einen Rückblick auf die Entwicklung und einen visionären Blick in die Zukunft der Automatisierung in den nächsten 50 Jahren geben.
