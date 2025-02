Heuver Banden verkauft im Jahr 2024 rund 109.000 Lkw-Reifen der Marke Albourgh Tyres

Seit Anfang 2023 ist Heuver Banden auf dem europäischen Lkw-Reifenmarkt mit seiner Marke Albourgh Tyres aktiv. In dem ersten Jahr stellte der niederländische Reifengroßhändler die ersten Reifenlinien für Lkw & Auflieger vor. In folgenden Jahren wurde das Sortiment Schritt für Schritt erweitert. Die Qualität dieser Reifen sei auf dem Markt nicht unbemerkt geblieben. Viele verschiedene Unternehmen, darunter renommierte Erstausrüster und Transportunternehmen, hätten sich mittlerweile für die Montage von Albourgh-Reifen an ihren Fahrzeugen entschieden, heißt es in entsprechender Mitteilung des Unternehmens.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen