Bauma-Messe expandiert weiter mit neuem Event in Saudi-Arabien

Die Messe München setzt ihre globale Wachstumsstrategie fort und kündigt die erstmalige Durchführung der Bauma Saudi Arabia für April 2027 in Riad an. Der internationale Ableger der Weltleitmesse für Baumaschinen und Bergbau, die alle drei Jahre in München stattfindet, und zwar zuletzt im April dieses Jahres, entsteht im Königreich Saudi-Arabien in Kooperation mit dem Messeveranstalter und lokalen Projektpartner DMG Events. Hierzu haben beide Unternehmen eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Es wird zwischen beiden Parteien vereinbart, dass sich die von DMG Events veranstaltete Big 5 Construct Saudi ab 2027 auf Baustoffe, Gebäudedesign und Innenausbau konzentriert, während sich die Bauma Saudi Arabia auf Baumaschinen und Fahrzeuge, Maschinen für Baustoffe sowie Bergbaumaschinen fokussieren wird. Neben München findet die Bauma bereits in Shanghai (China), in Neu-Delhi (Indien) sowie in Lizenz in São Paulo (Brasilien) statt.