Wolk & Nikolic After Sales Intelligence hat einen neuen Director Sales

Marcus Zahren hat zum 1. November bei Wolk & Nikolic After Sales Intelligence die Position des Director Sales übernommen. In seiner neuen Rolle soll er die Weiterentwicklung der Vertriebsstrategie und die Intensivierung der Kundenbeziehungen im Automotive Aftermarket und im Aftersales verantworten, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Zahren verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in Vertrieb, Marketing sowie Produkt- und Projektmanagement im Automotive Aftermarket. Zuletzt war er bei S&P Global Mobility als Associate Director Commercial Enablement tätig, wo er globale Preis- und Angebotsstrategien sowie Markteinführungen verantwortete. Seit Kurzem gehören auch das Team und das Portfolio der BBE Automotive zum Unternehmen.