https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Kronprinz-Produktion-im-Werk-Solingen-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-03 10:30:352025-11-03 10:30:23Konsortium aus Honkong kauft Solinger Kronprinz-Werk
Konsortium aus Honkong kauft Solinger Kronprinz-Werk
Für die Kronprinz Solingen GmbH (zuvor Accuride Wheels Solingen GmbH) hat der Insolvenzverwalter Dr. Jan Markus Plathner im Rahmen eines Investorenprozesses einen Käufer aus Asien gewonnen. Der Vertrag ist vor wenigen Tagen unterzeichnet worden.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!