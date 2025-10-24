Reifenhändler Robert Rubritius: Ein Nordlicht zwischen Stränden, Luxuskarossen und Inselzuschlag

Unter den beeindruckenden Nordsee-Dünen von Sylt, wo 800.000 Besucher jährlich zwischen List, Kampen und Hörnum pendeln – oft im Porsche oder Land Rover und vielleicht auf dem Weg zum Hummeressen – ist Robert Rubritius der unverzichtbare Reifenretter. Der Insulaner und Kfz-Mechatroniker kehrte nach seiner Ausbildung und seinem Zivildienst auf die Insel zurück und fand 2008 den Weg in den Betrieb von Gerd Otto Thomsen. Nach einem kurzen Abstecher als Werkstattleiter am Sylter Flughafen, ergriff Rubritius die Chance: 2019 übernahm er den First-Stop-Partnerbetrieb in Tinnum, der mittlerweile von als Birte und Hauke Diercks betrieben wurde. Seitdem hat er den Laden auf links gedreht, neue Mitarbeiter eingestellt und sorgt dafür, dass die Reifen der Sylter und ihrer zahlreichen Gäste jederzeit in Topform sind. Dazu ist 110 prozentiger Einsatz erfordert, denn auf einer Insel herrschen besondere Verhältnisse. Auch für einen Reifenhändler.

