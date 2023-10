Familie Diercks von Reifen Thomsen NF ist ein Dreamteam ganz oben im Norden

Birte, Hauke, Carsten und Morten Diercks sind ein Dreamteam. Die Familie aus Schleswig-Holstein lebt Reifen, und das alle auf einem Haufen im Familienbetrieb Reifen Thomsen NF und nach dem Motto „Ganz oben im Norden“. Zudem haben sie auch alle Benzin im Blut, sie fahren Slalom-Meisterschaften. Arbeiten also nicht nur zusammen, sondern verbringen auch die Freizeit miteinander. Für die Vier ein perfektes Match. Auch wenn Birte Diercks lachend sagt: „Ich habe zu den Jungs gesagt, macht was Ordentliches.“ Aber es kam, wie es in diesem Fall kommen musste, und die beiden 24- und 22-jährigen Sprösslinge sind schon voll in den Betrieb eingestiegen, wurden beide mit Prokura ausgestattet und werden das Unternehmen wohl in vierter Generation führen.Reifen

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN