Harald Schmidtke verlässt die VDAT-Bühne – aber nur fast

In der Tuningbranche ist Harald Schmidtke bekannt wie ein bunter Hund. Wie schon im Frühjahr angekündigt, geht der Geschäftsführer des VDAT (Verband der Automobil Tuner e.V.) zum 31. Oktober in den Ruhestand. In einem seinem Abschiedsbrief an die VDAT-Mitglieder und Freunde schreibt der Geschäftsführer: „Weitsichtige Unternehmer haben 1987 die Notwendigkeit einer Organisierung der Branche erkannt und den VDAT gegründet. Gäbe es den Verband nicht, gäbe es womöglich heute keinen herstellerunabhängigen Aftermarket mehr.“

