Automechanika Frankfurt und VDIK kooperieren

Die Automechanika Frankfurt und der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) kooperieren. Gemeinsam wollen sie die Bedeutung des markengebundenen Aftermarkets stärken und den Dialog zwischen Herstellern, Zulieferern und Händlern intensivieren. Bis zur nächsten Messe im September 2026 soll es unter dem Motto „Road to Automechanika Frankfurt 2026“ eine Reihe von Fachveranstaltungen geben, die die zentralen Branchenthemen aufgreifen. „Die Kooperation zwischen Automechanika und VDIK bringt die geballte Expertise des markengebundenen Aftermarkets zusammen. Auf der einen Seite die Kompetenz der internationalen Automobilmarken im Aftersales, auf der anderen Seite die Automechanika als international führende Messemarke und Plattform für Innovationen in den Bereichen Werkstattausrüstung, Teile und Services an 15 Standorten weltweit. Wir freuen uns darauf, die spannenden Themen und aktuellen Herausforderungen der Branche gemeinsam in attraktiven Veranstaltungsformaten zu präsentieren und mit den Experten des automobilen Aftermarkets zu diskutieren“, so VDIK-Präsidentin Imelda Labbé.