VF-Agrarreifen von Ascenso in 38 Größen verfügbar

Das Produktprogramm von Ascenso bietet nicht nur eine große Sortimentsbreite, sondern entscheidende Vorteile im Tagesgeschäft. Angefangen bei einer hervorragenden Verfügbarkeit bis hin zum Service, der Montierbarkeit als auch einem erstklassigen Preis-Leistungsverhältnis. Insbesondere die seit dem vergangenen Jahr schrittweise eingeführte neue Ascenso-Reifenbaureihe VDR 2000 für Hochleistungstraktoren und Erntemaschinen ist zur Agritechnica 2025 (Halle 4, Stand B56) mit 38 Größen komplett verfügbar. Sie wurde jetzt mit der Super-Volumenreifen Baureihe VHR 3000 für Selbstfahrer und Sonderanwendungen um weitere zehn Größen ergänzt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen