Euromaster bietet jetzt in Bremerhaven Pkw- und Lkw-Service auf 1.300 Quadratmetern
Die Werkstattkette Euromaster ist innerhalb von Bremerhaven umgezogen. Die neue Werkstatt bietet auf 1.300 Quadratmetern gut viermal so viel Fläche wie zuvor. Hier werden sämtliche Serviceleistungen für Pkw, Lkw und Nutzfahrzeuge aus einer Hand angeboten.
