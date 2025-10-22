https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Schmidt-Essen-Motor-Show-2024.webp 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-22 08:27:202025-10-20 13:05:08Schmidt präsentiert Markenvielfalt auf der Motorshow
Schmidt präsentiert Markenvielfalt auf der Motorshow
Der Felgenspezialist Volker Schmidt GmbH & Co. KG stellt auf der diesjährigen Essen Motor Show vom 28. November bis zum 7. Dezember ein umfangreiches Sortiment aus und bietet einen tiefen Einblick in alle seine Markenbereiche. Die Besucher können das gesamte Produktspektrum in nahezu allen Variationen und Farben erleben – von klassischen Youngtimern bis hin zum zu modernen Offroad-Boliden.
