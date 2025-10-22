Damit es rund läuft: Haweka präsentiert Axis50 LM und RPV1300 auf der Agritechnica

Haweka, der Experte für laufruhige Fahrzeuge präsentiert auf der diesjährigen Agritechnica das laserbasierte Achsmessgerät Axis50 LM und die RPV1300, eine Prüfvorrichtung zur Rundlaufoptimierung von Agrar- und EM-Reifen.

