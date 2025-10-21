https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Arkoni-.webp 544 725 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-21 15:43:022025-10-21 15:49:23Akoni – RSU hat eine neue Felgenmarke mit Fokus auf den Fachhandel im Programm
Akoni – RSU hat eine neue Felgenmarke mit Fokus auf den Fachhandel im Programm
Mit Akoni bringt die RSU GmbH eine neue Felgenmarke an den Start, die sich gezielt an den Fachhandel richtet. Die Marke ist seit September 2025 exklusiv in dem B2B und B2C-Onlineshop des Unternehmens erhältlich.
