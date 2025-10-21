Michael Vassiliadis erneut als IGBCE-Vorsitzender gewählt

Michael Vassiliadis wurde heute (21.Oktober 2025) erneut zum Vorsitzenden der IGBCE gewählt. Mit 95,1 Prozent der gültigen Stimmen wurde er für eine fünfte Amtszeit bestätigt. Vassiliadis ist seit 2009 Vorsitzender der IGBCE. Auf dem Gewerkschaftskongress in Hannover sprach auch Bundeskanzler Friedrich Merz und bekannte sich eindeutig zur Sozialpartnerschaft.

