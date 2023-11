Maxam will sich im AS-Segment einen Namen machen

Maxam ist die Off-Highway-Marke der Sailun Group und hat sich im OTR-Reifenbereich schon einen Namen gemacht. Ist hier auch wegen der Erstausrüstungspartnerschaften mit Caterpillar bekannt und will wachsen. Auf der Agritechnica berichtete Filipe Brito, Product and Pricing Manager Sailun Europe, dass jetzt auch im Landwirtschaftsreifengeschäft eine ähnliche Strategie gefahren werden soll. Beliefert würden Case IH- und New Holland-Fabriken. Auf der Messe sollen Gespräche mit weiteren Herstellern über die Lieferung von Erstausrüstungsreifen ab dem nächsten Jahr geführt worden sein.

