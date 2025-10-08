Vor Verkauf: Unternehmensbereich ContiTech gibt sich neue Führungsstruktur

Der Continental-Unternehmensbereich ContiTech hat seine Führungsstruktur neu ausgerichtet. Damit bereitet sich der auf Produkte aus Gummi und Kunststoff für verschiedene Industrien spezialisierte Unternehmensteil auf die Selbstständigkeit vor. Der Vorstand der Continental AG hatte im April 2025 bekanntgegeben, dass ContiTech 2026 verselbständigt und bevorzugt verkauft werden soll.

