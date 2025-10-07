Reifen Stiebling schließt Autoteile-Shop am Hauptsitz in Herne

Zum Ende dieser Woche schließt Reifen Stiebling seinen Autoteile-Shop am Hauptsitz des Unternehmens in Herne und zieht sich damit aus einem Geschäft zurück, das der Filialist immerhin 65 Jahre lang betrieben hat. Wie Geschäftsführer Alexander Stiebling dazu gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG bestätigte, habe sich der Teilehandel in den vergangenen rund 15 Jahren ausnahmslos rückläufig entwickelt, was eine Reaktion auf die zunehmende Konkurrenz aus dem Internet und der aufkommenden E-Mobilität sei. „Der Shop ist aus der Zeit gefallen“, so Stiebling und sieht die Schließung als unvermeidlichen Schritt, der dem Unternehmen aber gleichzeitig auch neue Wachstumschancen ermögliche, die man jetzt ergreifen werde.

