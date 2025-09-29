Michelin seit 30 Jahren in Shenyang als Hersteller präsent – 1,5 Milliarden Euro

In der vergangenen Woche feierte Michelin im chinesischen Shenyang (Provinz Liaoning) das 30-jährige Bestehen des dort betriebenen Reifenwerkes. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe der Hersteller vor Ort seit 1995 12,5 Milliarden Yuan (1,5 Milliarden Euro) in die Produktion von Pkw-Reifen investiert, sodass das Werk heute als Michelins größtes weltweit gilt, wenn es um die Herstellung von Highend-Pkw-Reifen gehe. Das Werk kann derzeit 17,5 Millionen Pkw-Reifen jährlich herstellen.