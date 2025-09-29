IGBCE-Gewerkschaftskongress findet demnächst wieder statt

Unter dem Motto „Das Richtige tun! Klar. Stark. Solidarisch.“ veranstaltet die IGBCE von Sonntag, dem 19. Oktober, bis Freitag, dem 24. Oktober, ihren achten Ordentlichen Gewerkschaftskongress im Hannover Congress Centrum (HCC). Der Gewerkschaftskongress ist das höchste beschlussfassende Organ der Gewerkschaft und findet alle vier Jahre statt. 400 Delegierte, die mehr als 570.000 Mitglieder vertreten, beraten und befinden über die inhaltliche und personelle Neuaufstellung der zweitgrößten deutschen Industriegewerkschaft. Mehr als 500 Anträge stehen zur Beschlussfassung auf der Tagesordnung, zudem entscheidet der Kongress über die künftige Zusammensetzung der Führungsgremien. Neben den Delegierten werden auch deutsche Spitzenpolitiker erwartet, so etwa Bundeskanzler Friedrich Merz, Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sowie Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas.