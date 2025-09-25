Längere Lebensdauer von Landwirtschaftsreifen durch die richtigen Maßnahmen erreichen

In Zeiten steigender Produktionskosten wird die Langlebigkeit von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln zu einem entscheidenden Faktor. Reifen nehmen dabei eine doppelte Rolle ein: Sie stellen nicht nur einen bedeutenden Kostenpunkt dar, sondern sind zugleich ein Leistungsfaktor, der oft unterschätzt wird. Dabei genügen laut dem Reifenhersteller bereits einfache Maßnahmen, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden und so eine optimale und effiziente Nutzung sicherzustellen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen