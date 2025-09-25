https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Bridgestone-LANDWIRTSCHAFTSREIFEN.webp 1123 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-09-25 10:18:362025-09-25 10:19:52Längere Lebensdauer von Landwirtschaftsreifen durch die richtigen Maßnahmen erreichen
Längere Lebensdauer von Landwirtschaftsreifen durch die richtigen Maßnahmen erreichen
In Zeiten steigender Produktionskosten wird die Langlebigkeit von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln zu einem entscheidenden Faktor. Reifen nehmen dabei eine doppelte Rolle ein: Sie stellen nicht nur einen bedeutenden Kostenpunkt dar, sondern sind zugleich ein Leistungsfaktor, der oft unterschätzt wird. Dabei genügen laut dem Reifenhersteller bereits einfache Maßnahmen, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden und so eine optimale und effiziente Nutzung sicherzustellen.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!