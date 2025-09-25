Brixen-Rad von Autec jetzt auch in 20 Zoll erhältlich

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Autec-Brixen-Web.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-09-25 08:14:092025-09-23 12:18:57Brixen-Rad von Autec jetzt auch in 20 Zoll erhältlich
Nach dem Marktstart zur Wintersaison 2024 erweitert Autec das Größenangebot seines Raddesigns Brixen: Neben den Dimensionen 16 bis 19 Zoll ist es ab sofort auch in 8,0×20 Zoll in den Farbvariatnen Brilliantsilber, Schwarz und Schwarz poliert verfügbar
