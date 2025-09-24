Maxam Tire erweitert AgriXtra-Sortiment

Mit einer umfassenden Erweiterung seiner AgriXtra-Produktlinie, einschließlich neuer Größen mit VF- und CFO-Fähigkeit (Cyclic Field Operation), möchte Maxam Tire „den sich wandelnden Anforderungen der nächsten Generation landwirtschaftlicher Maschinen gerecht werden”. Der Reifenhersteller richtet sich mit diesen Produkten sowohl an Maschinenhersteller als auch an Aftermarket-Anwender einer Vielzahl landwirtschaftlicher Maschinen, darunter Traktoren mit hoher Leistung, Sprühgeräte, Schwimmgeräte und Erntemaschinen.

