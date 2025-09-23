Nach Feuer läuft Produktion bei Marangoni-Tochter wieder unter Volllast

Ende des vergangenen Jahres hat ein Feuer in der Mischerei von Leader Rubber in Südafrika großen Schaden an der Produktionsstätte für Flach- und Ringlaufstreifen für die Runderneuerung angerichtet. Wie dazu nun Vittorio Marangoni, Chairman der Marangoni Group aus Italien, die Leader Rubber 2019 übernommen hat, in einem Post auf LinkedIn mitteilt, laufe die Fabrik in Johannesburg mittlerweile wieder unter Volllast. „Dank der hervorragenden Reaktion des Teams vor Ort und der Unterstützung von Partnern und Kunden musste der Betrieb nie eingestellt werden“, lobt er. Darüber hinaus verfüge das umgebaute Werk nun „über eine modernisierte Ausrüstung, optimierte Prozesse und eine verbesserte Effizienz“, sodass Leader Rubber „der Runderneuerungsindustrie in Südafrika und darüber hinaus einen noch größeren Mehrwert bieten kann“, so Marangoni abschließend.