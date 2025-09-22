Ist die Illegale Altreifenentsorgung ein – beinahe ausschließlich – westdeutsches Problem?

Regelmäßig berichtet die BRV-Initiative der Zertifizierten Altreifenentsorger (ZARE) über die illegale Entsorgung von Altreifen in Deutschland. Die dazugehörige Landkarte mit all ihren roten Punkten ist den meisten im Reifenmarkt als Hinweis auf ein „massives Umweltproblem“ bekannt; erst vor wenigen Tagen hat ZARE der Karte wieder neue Punkte hinzufügen müssen. Ein Blick auf die ZARE-Karte legt den Schluss nahe, dass dieses Problem ein – beinahe ausschließlich – westdeutsches ist. Diesen Eindruck könne man gewinnen, ja, heißt es dazu auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG, aber „eine richtige Erklärung haben wir leider nicht“, erläutert dazu Christina Guth. Die ZARE-Koordinatorin ergänzt: „Ich glaube nicht, dass das Problem im Osten kleiner ist – vorrangig ist eventuell die Berichterstattung in den Medien nicht so präsent“, weswegen das Thema auch für Google nicht so präsent ist. Das Gros ihrer Meldungen über illegale Altreifenentsorgungen bezieht ZARE über die sogenannten News Alerts der Suchmaschine, außerdem noch über Hinweise aus der Bevölkerung. „Und natürlich spielt die Dichte der Besiedlung sicher eine Rolle“, gibt Guth einen Verweis darauf, dass die Punkteverteilung zwischen West- und Ostdeutschland vielleicht doch repräsentativ sein könnten, leben in den östlichen Bundesländern doch ‚nur‘ knapp 20 Prozent der Bundesbevölkerung.