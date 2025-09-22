https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Ascenso-Forstreifen.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-09-22 15:35:362025-09-22 13:39:38FFB840 und LSB780: Neue Forstreifen von Ascenso erhältlich
FFB840 und LSB780: Neue Forstreifen von Ascenso erhältlich
Forstreifen müssen oft sehr schwere Lasten tragen und sind auf den schwierigen Untergründen im Wald auch immer potenziellen Beschädigungen ausgesetzt. Ihnen wird auf den weichen und häufig auch weichen Waldböden eine hohe Traktion abverlangt, zeitgleich müssen sie aber so bodenschonend wie möglich im empfindlichen Ökosystem Wald agieren. Ascenso hat mit seinen neuen Forstreifen FFB840 und LSB840 Profile im Programm, die laut Unternehmensangaben für die nötige Balance sorgen.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!