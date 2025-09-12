Eiswagenbesuch bei Reifen Popp findet großen Anklang

Als Gewinn nach der erfolgreichen Teilnahme an einer Sell-in-Maßnahme von Continental besuchte ein Eiswagen alle drei Reifen-Popp-Filialen und versorgte Mitarbeiter und Kunden des Unternehmens mit hausgemachtem Eis (Bild: Reifen Popp)

Über eine sommerliche Überraschung hat sich die Reifen Popp GmbH freuen können: Denn dank der erfolgreichen Teilnahme an einer Sell-in-Maßnahme von Continental besuchte ein Eiswagen alle drei Filialen des Unternehmens und versorgte deren Mitarbeiter und Kunden einen Tag lang mit hausgemachtem Eis. „Die Aktion fand großen Anklang und sorgte für eine willkommene Abwechslung im Arbeitsalltag. Reifen Popp freut sich über diese Anerkennung und bedankt sich bei allen Beteiligten für die gelungene Umsetzung“, sagt Felix Popp aus der dritten Generation des 1985 von seinem Großvater Fritz gegründeten und heute von Vater Jörg Popp geführten Familienunternehmens mit Hauptsitz in Höchstadt sowie zwei weiteren Standorten in Mühlhausen und Forchheim.

