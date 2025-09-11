Runderneuerer Vaculug übernimmt schottischen Reifenhändler

Der britische Runderneuerer Vaculug mit Hauptsitz in Grantham, Lincolnshire, weitet seine direkten geschäftlichen Aktivitäten nach Schottland auch. Wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, habe Vaculug kürzlich den Reifenhändler und -dienstleister Tyrefair mit Sitz im schottischen Kinross übernommen. Wie es dazu heißt, plane der neue Eigentümer eine deutliche Ausweitung des Geschäftsvolumens innerhalb eines Jahres. Eigentümer von Vaculug ist seit der Übernahme 2018 Haarjeev S. Kandhari, der in Deutschland bis vor wenigen Jahren als Zenises Group (zuvor: Al Dobowi Group) und mit der Reifenmarke Infinity geschäftliche Aktivitäten unterhielt.