Sailun Group legt Grundstein zu Milliardenprojekt in Ägypten

Nur rund einen Monat, nachdem die Sailun Group den Bau einer neuen Reifenfabrik in Ägypten angekündigt hatte, haben dazu gestern bereits die Bauarbeiten mit einer feierlichen Grundsteinlegung auf dem 350.000 Quadratmeter großen Grundstück begonnen. Im Rahmen der ersten von drei Ausbaustufen, die bereits im kommenden Jahr abgeschlossen sein soll, entstehen in der Sokhna Integrated Zone, die Teil der Sonderwirtschaftszone des Suez-Kanals ist, Kapazitäten zur Herstellung von drei Millionen Pkw- sowie 600.000 Lkw- und Busreifen. Diese sollen auf dem regionalen Markt sowie auf Exportmärkten vertrieben werden. Nach der Fertigstellung der dritten Bauphase, die bereits in drei Jahren einsatzbereit sein soll, will die Sailun Group in Ägypten rund zehn Millionen Reifen jährlich herstellen. Den Berichten zufolge werde der chinesische Hersteller in dem nordafrikanischen Land eine Milliarde US-Dollar (850 Millionen Euro) in den Neubau investieren.