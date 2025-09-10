Rim-Lock Innovations zeigt Weltpremiere auf der „Global OTR Conference“

Vom 1. bis 3. Oktober 2025 findet im belgischen Antwerpen die erste „Global OTR Conference“ statt. Wie dazu der Veranstalter, die auf das Off-the-Road-Segment spezialisierte Reifenberatungsagentur 102psi, mitteilt, werde Rim-Lock Innovations aus Australien vor Ort im Rahmen einer Weltpremiere ein Gerät präsentieren, „das die Handhabung von Reifen und Rädern neu definieren wird“. Rim-Lock ist im OTR-Markt bekannt durch sein gleichnamiges Rückhaltesystem, das die Gefahr von Verletzungen während der Montage neuer EM-Reifen auf die Maschine eliminieren soll. In Antwerpen sollen die Teilnehmer der „Global OTR Conference“ nun der Vorstellung „eines bahnbrechenden Demontagewerkzeugs beiwohnen, das ein sichereres und kontrollierteres Lösen der Räder ermöglicht und gleichzeitig die Effizienz erhöht“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Rim-Lock wolle damit beweisen, „dass Sicherheit und Geschwindigkeit miteinander verbunden werden können“.