Caterpillar zeichnet BKT erneut aus

Der Reifenhersteller BKT wurde von Caterpillar Inc. im Rahmen des Supplier Excellence Recognition (SER)-Prozesses zum zweiten Mal in Folge mit dem Excellent Level ausgezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt das Engagement für herausragende Leistungen und die Einhaltung strenger Qualitätsstandards. Arvind Poddar, Vorsitzender und Geschäftsführer von BKT, betonte die Bedeutung dieser Auszeichnung und die Motivation, weiterhin innovative und sichere Produkte anzubieten. Die Auszeichnung wurde am 2. April 2024 im indischen Chennai überreicht.