Giti Tire veranstaltet Premierenfeuerwerk in Köln

Auf der Tire Cologne veranstaltete Giti Tire ein Premierenfeuerwerk, das auf der Messe seinesgleichen suchte. Der Hersteller mit Hauptsitz in Singapur und Werken in China und Indonesien präsentierte gleich mehrere neue Pkw-Reifen seiner Marke GT Radial sowie neue Pkw- und Lkw-Reifen seiner Marke Giti. Folglich hatten die Verantwortlichen hinter dem Messeauftritt eine Aufteilung des Stands nach Marken- und Produktbereichen gewählt, die die Innovationen in den Mittelpunkt rückten.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN