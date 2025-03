Giti-Consumer-Reifen sind zurÃ¼ck im Markt â€“ Best4Tires Ã¼bernimmt Deutschland-Vertrieb

Seit dem Ende des Handelsverbunds TA Tyre Alliance 2019 hat die Reifenmarke Giti des Herstellers Giti Tire auf dem deutschen Markt keine besondere Bedeutung mehr – zumindest was die Vermarktung von Consumer-Reifen betrifft, denn Giti-Lkw-Reifen werden seit 2020 von Großhändler Lips in Deutschland exklusiv vermarktet. Doch nun kommen auch Pkw-, SUV- und LLkw-Reifen zurück. Wie Philip Hülswitt, Chief Sales Officer bei Best4Tires, gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG bestätigt, werde der Großhändler dieser Tage die ersten Sommer- und Ganzjahresreifen der Marke Giti ins Lager nehmen und damit dann einen deutschlandweiten Vertrieb aufbauen. Der Großhändler ist bereits seit über 30 Jahren exklusiver Vertriebspartner in Deutschland für Consumer-Reifen der Marke GT Radial, die ebenfalls von Giti Tire hergestellt wird.

