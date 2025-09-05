https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Durch-die-Uebernahme-von-HRV-in-Wernigerode-weitet-die-polnische-Grupa-Recykl-ihr-direktes-Altreifenrecyclinggeschaeft-nun-auch-auf-den-deutschen-Markt-aus.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Arno Borchers2025-09-05 10:12:252025-09-05 10:14:45Polnische Grupa Recykl steigt durch Übernahme groß in deutschen Altreifenmarkt ein
Polnische Grupa Recykl steigt durch Übernahme groß in deutschen Altreifenmarkt ein
Die Grupa Recykl S.A. gehört zu den größten Recyclingunternehmen Europas mit einer Verarbeitungskapazität von jährlich 140.000 Tonnen Altreifen. Das im polnischen Śrem ansässige Unternehmen will weiter wachsen und steht nun vor der Übernahme der Harzer Reifenhandel und Verwertung Wernigerode GmbH (HRV) mit Sitz im sachsen-anhaltinischen Wernigerode und einer eigenen Kapazität von 25.000 Tonnen Altreifen jährlich, wie es dazu aus Polen heißt. Die Grupa Recykl werde durch die Akquisition auch profitabler.
