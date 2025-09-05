https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/05/Feuer-Korea.webp 1124 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Arno Borchers2025-09-05 11:00:192025-09-05 11:00:19Feuer bei Kumho in Gwangju eine „von Menschen verursachte Katastrophe“
Feuer bei Kumho in Gwangju eine „von Menschen verursachte Katastrophe“
Am 17. Mai hat ein Feuer weite Teile des Kumho-Reifenwerkes im südkoreanischen Gwangju zerstört. Dessen Folgen beeinträchtigen die Nutzung der unversehrt gebliebenen Teile bis heute massiv. Nun haben die Brandermittler Medienberichten zufolge erste Ergebnisse ihrer Untersuchung veröffentlicht. Danach sei das Feuer, das sich auf einer Fläche von mehr als drei Fußballfeldern ausbreitete, eine „von Menschen verursachte Katastrophe“ gewesen, die „Nachlässigkeit bei der Sicherheit offenbart“ habe.
