Feuer bei Kumho in Gwangju eine „von Menschen verursachte Katastrophe“

Im Reifenwerk von Kumho Tire in Gwangju (Südkorea) war am 17. Mai ein Feuer ausgebrochen (Bild: Screenshot)

Am 17. Mai hat ein Feuer weite Teile des Kumho-Reifenwerkes im südkoreanischen Gwangju zerstört. Dessen Folgen beeinträchtigen die Nutzung der unversehrt gebliebenen Teile bis heute massiv. Nun haben die Brandermittler Medienberichten zufolge erste Ergebnisse ihrer Untersuchung veröffentlicht. Danach sei das Feuer, das sich auf einer Fläche von mehr als drei Fußballfeldern ausbreitete, eine „von Menschen verursachte Katastrophe“ gewesen, die „Nachlässigkeit bei der Sicherheit offenbart“ habe.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert