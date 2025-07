Kumho Tire legt Sanierungsplan nach verheerendem Brand im Reifenwerk vor

Meinungsverschiedenheiten zwischen Management und Vertretern der Arbeitnehmer von Reifenhersteller Kumho Tire in Südkorea hatten den Sanierungsplan nach dem Brand des Werkes in Gwangju verzögert, jetzt hat es aber eine Vereinbarung zwischen den Arbeitnehmern und dem Arbeitgeber über den Wiederaufbau des Werks in Gwangju und den Bau eines neuen Werkes in Hampyeong gegeben. Dies berichten verschiedene lokale Medien.

