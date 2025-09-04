Tuning World Bodensee prÃ¤sentiert neuen Projektleiter und neues Key Visual

Die Messe Friedrichshafen hat fÃ¼r die Tuning World Bodensee (TWB) einen neuen Projektleiter ernannt: Stephan Meyer. Der neue Messeverantwortliche wird dabei kÃ¼nftig von seinem Team rund um Robin Lupschina und Lena Meister unterstÃ¼tzt. Meyer, gebÃ¼rtiger Stuttgarter, bringe â€žentsprechende Leidenschaft fÃ¼r Menschen und Autosâ€œ mit und sei frÃ¼h â€žvom Tuningfieber infiziertâ€œ worden, das ihn bereits vor Ã¼ber einem Jahrzehnt als Gast zur Tuning World Bodensee getrieben hatte, so die Messegesellschaft in einer Mitteilung. â€žIch weiÃŸ noch, dass Kay One damals vor Ort warâ€œ, erinnert sich Meyer an seinen ersten Besuch auf der Messe, deren Weiterentwicklung er nun verantwortet. Meyer kommt von Nio Deutschland zur Messe Friedrichshafen.

