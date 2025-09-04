Sailun Group springt beim MSCI-ESG-Rating gleich zwei Stufen hoch auf „A“

Die Sailun Group hat im Nachhaltigkeitsindex von Morgan Stanley Capital International (MSCI) erstmals ein „A“-Rating erhalten und ist damit das erste Unternehmen in der chinesischen Reifenindustrie, dass sich über ein entsprechendes MSCI-ESG-Rating freuen darf. Im Rahmen des ESG-Ratings bewertet MSCI die drei Schlüsselbereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (auf Englisch: Environmental, Social und Governance bzw. ESG). „Als eines der einflussreichsten Nachhaltigkeitsbewertungssysteme auf den internationalen Kapitalmärkten wird es von globalen institutionellen Anlegern als wichtige Referenz für Investitionsentscheidungen herangezogen“, heißt es dazu vonseiten der aus China stammenden Sailun Group.

Zuletzt war der Hersteller beim MSCI-ESG-Rating noch mit „BB“ eingestuft worden. Die zweistufige Hochstufung spiegele insofern „die internationale Anerkennung der Bemühungen des Unternehmens in den Bereichen Produktqualität und -sicherheit, Unternehmensführung, Mitarbeitermanagement und Umweltschutz“ wider, betont die Sailun Group noch, die außerdem von einem „Meilenstein“ spricht und sich selbst damit nun „als Reifenhersteller mit weltweit anerkannter ESG-Führungsrolle und Einfluss“ beschreibt.