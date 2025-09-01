Stiebling wird Sponsor von „Ruhr-Hochdeutsch“ und veranstaltet Malocher-Stammtische

Reifen Stiebling steigt als Sponsor bei „Ruhr-Hochdeutsch“ ein, eine Comedy-Reihe, die von Juni bis Oktober im Spiegelzelt in Dortmund gastiert. Mit dem sogenannten Malocher-Stammtisch, benannt nach der Eigenmarke des Runderneuerers und Filialisten, schaffe Stiebling dabei „ein besonderes Format für Kunden und Mitarbeitende“. Auf das Event aufmerksam geworden sei Reifen Stiebling durch die langjährige Zusammenarbeit mit Iris und Helmut Sanftenschneider, mit denen das Herner Familienunternehmen seit über 13 Jahren gemeinsam den „Herner Comedy-Abend“ veranstaltet. „Wir können für das Spiegelzelt am Phoenix-See neben den Unternehmern und Fuhrparkleitern auch ganz gezielt Fahrer, Disponenten oder die komplette Werkstatt-Crew eines Kunden einladen und gemeinsam über unseren Service diskutieren“, erklärt Geschäftsführer Alexander Stiebling das neue Konzept. Pro Event besuchen bis zu zwölf Personen die Gastspiele und nutzen die Zeit am Rande der Veranstaltung für Gespräche. „Natürlich auch um Danke zu sagen“, ergänzt Christian Stiebling, sollen die Malocher-Stammtische stattfinden.