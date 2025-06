Reifen Stiebling setzt erneut auf Kundenbindung mit Humor

Über 800 Gäste füllten im Kulturzentrum in Herne auch den letzten Platz, als Reifen Stiebling zu seinem mittlerweile 14. Comedy-Abend lud. Mehr als 150 Kunden und Partner aus ganz Nordrhein-Westfalen amüsierten sich königlich bei einem Abend voller Abwechslung, Witz und Stimmung. Die Veranstaltung zeigte beispielhaft, wie Kundenbindung jenseits der klassischen Werkstattzeiten funktionieren kann – mit Humor, regionaler Verbundenheit und persönlicher Nähe. „Dieser Abend ist immer ein Highlight unserer Marketingstrategie“, erklärte Geschäftsführer Christian Stiebling, „unseren Außendienstmitarbeitern in allen zwölf Filialen werden die Karten regelrecht aus den Händen gerissen. Jeder, der einmal dabei war, will unbedingt wiederkommen, denn unser Programm trifft den Nerv von Jung und Alt gleichermaßen.“ Neben Entertainment erwartete die Stiebling-Gäste ein typisch ruhrgebietstauglicher Imbiss mit Currywurst, Suppe und frisch gezapftem Pils.