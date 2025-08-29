Auto Motor und Sport zeichnet 799 deutsche Reifenhändler für ihren Service aus

Die Zeitschrift Auto Motor und Sport (AMS) hat gemeinsam mit dem Beratungsinstitut QuantiQuest die mutmaßlich besten Reifenhändler Deutschlands ermittelt. 799 der rund 7.200 Reifenhändler in Deutschland dürften sich nun mit der Auszeichnung „Top-Reifenservice“ schmücken. „Die Auswahl basiert auf einer KI-gestützten Analyse von rund 370.000 Kundenurteilen aus ausgewählten, relevanten Onlineportalen und aus einer breiten Umfrage unter den Servicebetrieben“, erklärt dazu die Zeitschrift.

