Agritechnica: Praktische Tipps für die Besucher

Vom 9. bis 15. November ist Hannover wieder der Mittelpunkt für alle Landtechnikbegeisterten. Unter dem Motto „7 Tage – 7 Themen“ feiern in diesem Jahr auf der Agritechnica die neu konzipierten Thementage Premiere. Ziel ist es, an den verschiedenen Messetagen gezielt unterschiedliche Fachbesuchergruppen anzusprechen. Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) als Veranstalter rechnet zur diesjährigen Agritechnica mit rund 2.700 Ausstellern aus über 50 Nationen sowie 430.000 Besuchern. Für die Besucher gibt es zahlreiche Tipps von den Veranstaltern:

Die Messe startet am Sonntag, dem 9. November, mit dem „Innovation and Press Day“, gefolgt von zwei Agribusiness Days (Montag, 10. November – Dienstag, 11. November). Diese richten sich an Händler, Lohnunternehmer und landwirtschaftliche Großbetriebe. Am Mittwoch (12. November) findet der „International Farmers Day“ statt, mit Fokus auf die Länder Frankreich, Kanada und Tschechien, gefolgt vom „Digital Farm Day“ (Donnerstag, 13. November). Am Freitag, 14. November, folgt der „Young Professionals Day“. Den Abschluss bildet an diesem Tag die Young Farmers Party, die dieses Jahr erstmals am Freitagabend stattfindet. Der letzte Tag der Messe steht unter dem Motto „Celebrate Farming“ (Samstag, 15. November).

Besucher können ihre Tickets im Ticketshop der Agritechnica 2025 erwerben. Von Mittwoch, dem 12. November, bis Samstag, dem 15. November, kostet ein Ticket 29 Euro. Für Besucher, die mehrere Tage zur Messe kommen möchten, bietet der Ticketshop u.a. die Option eines 2-Tagestickets für 42 Euro. Gegen einen geringen Aufpreis kann ein „Green Ticket“ erworben werden. Mit diesem werden Aufforstungsprojekte direkt und lokal in Deutschland unterstützt. Tickets für den Innovation and Press Day (Sonntag, 9. November) kosten 63 Euro, Tickets für die beiden Agribusiness Days (Montag und Dienstag, 10. und 11. November) jeweils 149 Euro. An diesen Tagen ist das Ticketkontingent begrenzt. Die DLG empfiehlt ihren Besuchern, sich vorab online über die neuen Thementage und die unterschiedlichen Ticketkategorien zu informieren.

Die Anreise zum Messegelände ist sowohl mit der Bahn als auch mit Bus und Auto möglich. Ausgewählte Züge halten während der Agritechnica direkt am Messebahnhof „Hannover Messe Laatzen“ (5 Minuten Fußweg zum Eingang West 1). Zugverbindungen gibt es auch mit FlixTrain. Zudem organisiert u.a. der Rheinische Landwirtschafts-Verband Sonderzüge zur Messe.

Neu in diesem Jahr: Fachbesucher können ihr Messe-Ticket am Besuchstag der Veranstaltung bis 5 Uhr des Folgetages als Fahrkarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel (2.Wagenklasse) im gesamten ÜSTRA Tarifgebiet (Zonen ABC) nutzen. So können in der Region Hannover längere Anfahrtszeiten mit eigenem Auto vermieden werden. Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, stehen verschiedene Parkplatzflächen zur Verfügung.

Zudem wird es im Rahmen der Agritechnica 2025 zusätzliche Direktverbindungen mit Eurowings nach Hannover geben. Neu angebunden sind Graz, Bologna, Bergamo, Prag und Lyon. Vom Flughafen Hannover ist das Messegelände unter anderem mit der S-Bahnlinie S4 sowie Regionalzügen zu erreichen. Ausstieg bei „Bahnhof Hannover Messe/Laatzen, West 1“. Zudem wird ein Messeshuttle zwischen Flughafen und Agritechnica verkehren. Dieser Service kostet 25 Euro je Strecke und verkehrt Fahrplanunabhängig nach Bedarf