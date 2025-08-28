https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/SSB-Maschinenbau.webp 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-28 07:18:382025-08-26 15:24:50SSB präsentiert maßgeschneiderte Maschinen für die Fertigung von morgen
SSB präsentiert maßgeschneiderte Maschinen für die Fertigung von morgen
Die SSB-Maschinenbau GmbH präsentiert vom 22. Bis 26. September auf der EMO Hannover (Halle 12, Stand E01) maßgeschneiderte Maschinenlösungen für eine effiziente und nachhaltige Metallbearbeitung. Der Werkzeugmaschinenhersteller aus Bielefeld ist spezialisiert auf Bearbeitungszentren, Bohr- und Fräsmaschinen, Rotationsschmiedepressen sowie Drückmaschinen und gilt weltweit als Marktführer in der Aluminiumräderproduktion.
