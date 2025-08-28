SSB präsentiert maßgeschneiderte Maschinen für die Fertigung von morgen

Die SSB-Maschinenbau GmbH präsentiert vom 22. Bis 26. September auf der EMO Hannover (Halle 12, Stand E01) maßgeschneiderte Maschinenlösungen für eine effiziente und nachhaltige Metallbearbeitung. Der Werkzeugmaschinenhersteller aus Bielefeld ist spezialisiert auf Bearbeitungszentren, Bohr- und Fräsmaschinen, Rotationsschmiedepressen sowie Drückmaschinen und gilt weltweit als Marktführer in der Aluminiumräderproduktion.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen