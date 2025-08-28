https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Fiege_Transportberatung.webp 1127 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-28 07:55:272025-08-27 11:00:16Logistikdienstleister Fiege startet datengestützte Transportberatung
Logistikdienstleister Fiege startet datengestützte Transportberatung
Die Fiege-Gruppe weitet ihr Service-Angebot aus. Zukünftig bietet der Grevener Logistikexperte auch datengestützte Beratungsdienstleistungen mit Fokus auf Transport- und Last-Mile-Netzwerk.
