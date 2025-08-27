Guizhou Tyre plant Reifenwerk in Marokko â€“ Herstellung fÃ¼r den europÃ¤ischen Markt

Wie unser Schwestermagazin Tyres & Accessories schreibt, plant Guizhou Tyre (Hersteller der Marken Advance, Samson und Tornado) die Produktion von Reifen in Nordafrika. â€žWir freuen uns, Ihnen mitteilen zu kÃ¶nnen, dass Advance Tyres eine zweite ProduktionsstÃ¤tte im Ausland plant, deren Standort in Marokko liegen sollâ€œ, so ein Unternehmensvertreter in einem Social-Media-Beitrag. Die Reifen sollen wohl auch fÃ¼r den europÃ¤ischen Markt bestimmt sein, denn im Beitrag heiÃŸt es: â€žDieser strategische Schritt unterstÃ¼tzt unsere globalen Expansionsziele und stÃ¤rkt unsere PrÃ¤senz auf den internationalen MÃ¤rkten, insbesondere auf den europÃ¤ischen MÃ¤rkten.â€œ Weiter steht dort: â€žDa sich das Projekt derzeit in der Vorbereitungsphase befindet, freuen wir uns darauf, zukÃ¼nftige MÃ¶glichkeiten und Partnerschaften zu erkunden.â€œ