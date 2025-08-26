Titan International hofft auf „makroökonomischen Rückenwind“ – Zahlen

Titan International konnte im ersten Halbjahr des neuen Geschäftsjahres seine Umsätze nicht ganz halten und verlor gleichzeitig noch etwas mehr beim Betriebsergebnis, woraus sich eine leicht rückläufige Umsatzrendite ergibt. Wie der US-amerikanische Landwirtschafts- und OTR-Reifen- und -Räderanbieter mitteilt, sei man mit 14,5 Prozent gegenüber 15,6 Prozent im Vorhalbjahr aber innerhalb der eigenen Erwartungen geblieben. Paul Reitz, President und CEO von Titan International, unterstrich anlässlich der Vorlage des jüngsten Berichtes, es gehöre zu den Höhepunkten, „dass wir die Brutto- und EBITDA-Margen beibehalten konnten, die weiterhin deutlich über dem Niveau liegen, das sie während des letzten Konjunkturtiefs hatten“. Außerdem sieht Reitz Titan International „als führendes Unternehmen in unserer Branche gut positioniert“ und er gehe davon aus, „dass sich unsere Finanzergebnisse verbessern werden, sobald sich der makroökonomische Rückenwind einstellt“.

