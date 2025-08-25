Aufpumpen, starten, laden: Woowind launcht neues 3-in-1-Notfall-Kit Bora Plus IFA

Woowind will Anfang September auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin sein neues 3-in-1-Notfall-Kit namens Bora Plus vorstellen. Das neue Produkt des auf Aufpumplösungen spezialisierten Air-Tech-Unternehmens soll dabei nicht nur durch seine „wegweisende neue Ästhetik im Autozubehörsegment“ bestechen, wie es dazu in einer Mitteilung heißt, sondern vor allem auch durch seinen dreifachen Verwendungszweck. Das neue Woowind-Notfall-Kit vereine „ultraschnelles Reifenaufpumpen per leistungsstarkem Kompressor, eine Zwölf-Volt-Autostarthilfe und eine Hochleistungspowerbank in einem Gerät“. Ab Mittwoch, kommender Woche, sei Bora Plus über den Woowind-Onlinestore erhältlich und damit zwei Tage vor der IFA-Eröffnung.