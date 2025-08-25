Henry Böhlke wird Geschäftsführer der Reifen-Helm-Runderneuerung

Die Runderneuerung von Reifen Helm in Neubrandenburg hat einen neuen Geschäftsführer. Wie der Hamburger Filialist dazu auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG bestätigt, hat Henry Böhlke zum 1. Juli entsprechende Führungsverantwortung bei der Bandag Reifenerneuerungsgesellschaft m.b.H. übernommen. „Mit Bandag setzen wir weiterhin auf Wachstum und investieren an dem Standort Neubrandenburg weiter in die Zukunft. Mit Henry haben wir einen Kollegen, der mit seinem Fachwissen und der Erfahrung die nächsten Schritte in die Zukunft einleiten kann“, betont dazu Reifen-Helm-Geschäftsführer Sascha Kemper, der ebenfalls Geschäftsführer der Runderneuerung ist, sich künftig aber um seine Geschäftsführeraufgaben bei Reifen Helm und bei dem ebenfalls zum Unternehmen gehörenden Großhandelsbetrieb B+B Reifencenter (Schwerin) kümmern wolle. Henry Böhlke werde die Geschäfte des Runderneuerungsbetriebs in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) künftig zusammen mit Inhaber Stephan Helm führen. Der neue Geschäftsführer (Jahrgang 1971) ist gelernter Vulkaniseurmeister und war – nach Stationen im Reifenhandel und der Reifenindustrie – die vergangenen vier Jahre beim Lizenzgeber Bandag tätigt.