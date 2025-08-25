Eurogrip-Hersteller TVS Srichakra kündigt Einstieg ins Superbikesegment an

TVS Srichakra kündigt den Einstieg in das sogenannte Superbikesegment an. Wie es dazu in indischen Medien heißt, wolle der Hersteller unter seiner Motorradreifenmarke Eurogrip ab dem übernächsten Jahr erstmals mit entsprechenden Produkten aufwarten, dann zunächst für den heimischen indischen Markt. Wie es dazu weiter heißt, würden die Reifen im Eurogrip-F&E-Zentrum in Mailand (Italien) entwickelt und in Werken in Indien produziert werden. Die kommenden High-Performance-Reifen seien gekennzeichnet etwa durch die Vier-Komponenten-Technologie Quadrazone Tech und passten damit zu globalen Standards.