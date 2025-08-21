Lothar Rabeneik wechselt von Coparts Deutschland zur GTÜ

Die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung hat ihr Vertriebsteam für Sachverständigendienstleistungen erweitert: Seit dem 1. August 2025 ist Lothar Rabeneik neuer Key-Account-Manager und unterstützt die GTÜ-Partner bei der Betreuung von Autohausgruppen und Flottenkunden. „Mit seiner langjährigen Branchenerfahrung, seinem großen Netzwerk von freiberuflichen Sachverständigen und seiner tiefgreifenden Kenntnis der Kfz-Schadenwelt wird er künftig wichtige Impulse für das bundesweite GTÜ-Servicepartner Netzwerks setzen“, heißt es dazu aus Stuttgart, wo die Kfz-Überwachungsorganisation ihren Sitz hat.

