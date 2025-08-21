Lothar Rabeneik wechselt von Coparts Deutschland zur GTÜ

GTÜ-Geschäftsführer Thomas Emmert (links) heißt Lothar Rabeneik im Vertriebsteam für Sachverständigendienstleistungen willkommen, das er seit dem 1. August verstärkt (Bild: GTÜ)

Die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung hat ihr Vertriebsteam für Sachverständigendienstleistungen erweitert: Seit dem 1. August 2025 ist Lothar Rabeneik neuer Key-Account-Manager und unterstützt die GTÜ-Partner bei der Betreuung von Autohausgruppen und Flottenkunden. „Mit seiner langjährigen Branchenerfahrung, seinem großen Netzwerk von freiberuflichen Sachverständigen und seiner tiefgreifenden Kenntnis der Kfz-Schadenwelt wird er künftig wichtige Impulse für das bundesweite GTÜ-Servicepartner Netzwerks setzen“, heißt es dazu aus Stuttgart, wo die Kfz-Überwachungsorganisation ihren Sitz hat.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert